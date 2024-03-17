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Происшествия

Гранату нашли на улице Карцево в Великих Луках

18.03.2024 10:50|ПсковКомментариев: 0

Два взрывоопасных предмета обнаружили в Великих Луках и в Великолукском районе 16-17 марта. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области. 

16 марта на улице Карцево идентифицировали ручную гранату Ф-1. А 17 марта поисково-спасательный отряд города Великие Луки вблизи деревни Кислово Великолукского района идентифицировал артиллерийский снаряд калибра 105 мм времен Великой Отечественной войны. 

Напомним, при обнаружении предмета, даже похожего на взрывоопасный, необходимо немедленно сообщить об этом по телефонам: 01, 02 или 101, 102, 112 (с мобильного телефона).

Теги: #МЧС
Источник: Псковская Лента Новостей
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