Происшествия

Гдович оплатил покупки найденной картой и лишился свободы

Гдовский районный суд наказал неоднократно судимого мужчину за оплату покупки спиртных напитков найденной банковской картой (пункт «г» части 3 статьи 158 УК РФ). Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в объединенной пресс-службе судов Псковской области.

Установлено, что подсудимый, находясь во дворе многоквартирного жилого дома в городе Гдове, нашел и забрал себе ранее утерянную другим гражданином банковскую карту. В последующем подсудимый решил приобрести спиртные напитки в магазинах, за которые расплатился найденной банковской картой. Таким образом, подсудимый тайно похитил с банковского счета деньги, принадлежащие потерпевшему в сумме 1019 рублей.

Подсудимый полностью возместил потерпевшему материальный ущерб. В содеянном раскаялся и принёс извинения потерпевшему.

Суд назначил мужчине наказание в виде лишения свободы на срок 6 месяцев без штрафа и ограничения свободы, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.