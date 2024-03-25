Происшествия

Свыше 40 животных и птиц спасли при пожаре в Плюсском районе

Жилой дом сгорел в деревне Звягино Плюсского района 23 марта. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по Псковской области.



В МЧС о пожаре сообщили в 10:27.

Огонь полностью уничтожил дом.

Предположительная причина – неисправность печного оборудования.

От огня удалось спасти три хозяйственные постройки, 30 голов крупного рогатого скота, 10 единиц домашней птицы, 2 собаки.

В этот же день в 18:35 стало известно о возгорании в доме №17 на улице Шевченко в Острове. В жилом доме огонь повредил стену. По предварительной информации, причиной пожара стало нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печного оборудования.

Жилой дом от огня спасли.

А 22 марта в 20:10 в ведомство сообщили о возгорании в доме №25 на улице Заречной в Плюссе. Сгорел жилой дом. Причина, предположительно, – короткое замыкание в электрообогревательном приборе.