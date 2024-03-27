Задержан подозреваемый в убийстве 11-летней девочки в Псковской области

Подозреваемого в убийстве 11-летней девочки в деревне Полоное Порховского района задержали, сообщается на сайте СК России.
Видео: СК России
Подозреваемым оказался 24-летний местный житель, который, по предварительным данным, 1 января 2024 года, в нетрезвом состоянии встретил ранее знакомую ему девочку на территории деревни Полоное, а затем убил ее и скрыл следы преступления. На следующий день после убийства он покинул деревню.
Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу, проводятся обыски и выемки, следственные и иные процессуальные действия, направленные на установление обстоятельств преступления.
Напомним, уголовное дело по факту безвестного исчезновения и последующего обнаружения тела девочки было возбуждено по пункту «в» части 2 статьи 105 УК РФ.
Ход следствия поставлен на контроль в центральном аппарате Следственного комитета России.