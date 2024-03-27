Происшествия

Матери-монстры Псковской области: подробности громкого дела об убийстве новорожденной в туалете

Утопила младенца в уличном туалете, задушила трех детей и жила с трупами три месяца, оставила умирать дочку в лесу от холода и голода… Нет, это не сюжеты триллеров, а настоящие истории о жительницах Псковской области, которые убили собственных детей. На днях в регионе стало известно о еще одном кошмарном преступлении – 37-летняя жительница деревни Чихачёво Бежаницкого района бросила новорожденную девочку в выгребную яму, и та погибла страшной смертью – задохнулась фекалиями.

«МК в Пскове» расскажет подробности произошедшего, а также вспомнит самые громкие преступления матерей против своих детей за последние годы. Читайте здесь>>>