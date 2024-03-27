Происшествия

Более двух миллионов рублей лишились жители Псковской области из-за мошенников

Ряд жителей Псковской области доверились мошенникам и лишились своих сбережений. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По версии следствия, некоторым жителям Пскова и Псковского района позвонили неизвестные злоумышленники, которые под предлогами блокирования несанкционированного доступа к банковским счетам, а также предоставления дополнительного заработка в Сети ввели собеседников в заблуждение.

После общения с махинаторами потерпевшие лишились в общей сложности более двух миллионов рублей. Все обстоятельства произошедшего выясняются в рамках возбужденных уголовных дел.