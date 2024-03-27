Происшествия

Двух детей спасли сотрудники МЧС при пожаре под Псковом

Квартира загорелась в деревне Хотицы Псковского района сегодня, 27 марта. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

Фотографии: ГУ МЧС России по Псковской области

«В деревне Хотицы загорелась квартира на 7 этаже. Огонь охватил 6 квадратных метров. Пожарные МЧС России эвакуировали из задымленного подъезда 10 человек, еще семерых - спасли, из них 2 ребенка и пушистый питомец», - отметили в ведомстве.

Открытое горение ликвидировали 13 специалистов и 6 единиц техники.