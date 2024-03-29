Происшествия

Полмиллиона рублей лишились жители Пскова из-за мошенников

Злоумышленники обманным путем завладели денежными средствами нескольких жителей Пскова на общую сумму 500 тысяч рублей. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По версии следствия, 26 марта неизвестные лица позвонили псковичам и под предлогом предотвращения попытки несанкционированного оформления кредита ввели их в заблуждение. Кроме того, двум псковским пенсионеркам мошенники сообщили, что их родственникам будто бы требуется помощь в связи с совершенными ДТП.

В результате, потерпевшие, поддавшись на уловки злоумышленников, лишились в совокупности 500 тысяч рублей. Они обратились за помощью в полицию. В настоящее время все обстоятельства произошедшего выясняются в рамках возбужденных уголовных дел.