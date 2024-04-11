Происшествия

Псковича приговорили к исправительным работам за неоднократные избиения сожительницы

Суд наказал жителя Псковского района за неоднократные избиения сожительницы (часть 2 статьи 116.1 УК РФ). Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в объединенной пресс-службе судов Псковской области.

В ноябре 2023 года в ночное время подсудимый находился в квартире со своей сожительницей. Между ними произошла ссора, в ходе которой обвиняемый нанес сидящей на диване сожительнице не менее 11 ударов кулаком в область лица и головы.

Через 11 дней, находясь в этой же квартире, мужчина снова нанес сидящей на диване сожительнице не менее 10 ударов кулаком в область ее лица и головы.

В судебном заседании подсудимый сообщил, что понимает суть предъявленного ему обвинения и согласился с ним в полном объеме.

Суд назначил мужчине наказание в виде 9 месяцев исправительных работ с удержанием 10 % в доход государства.

Ранее, в сентябре 2023 года, подсудимый был признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 116.1 УК РФ, и ему назначено наказание в виде 200 часов обязательных работ.