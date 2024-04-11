Происшествия

Гдович предстанет перед судом за избиение своего престарелого отца

Гдовича будут судить за избиение своего престарелого отца (пункт «в» часть 2 статьи 115 УК РФ). Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в прокуратуре Гдовского района.

Установлено, что в феврале в одной из квартир многоэтажного жилого дома в Гдове за ужином отец и сын поссорились. Конфликт произошел из-за того, что престарелый отец уронил на пол продукты. За это сын ударил его деревянной подставкой из-под сковороды по голове.

Мужчине причинено телесное повреждение в виде ушибленной раны затылочно-теменной области головы.

Санкция пункта «в» часть 2 статьи 115 УК РФ предусматривает альтернативные виде наказания, в том числе в виде лишения свободы на срок до 2 лет.