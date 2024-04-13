Происшествия

Более 10 ландшафтных пожаров зафиксировали в Псковской области за два дня

Более 10 ландшафтных пожаров зафиксировали в Псковской области за два дня, 12 и 13 апреля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

За 12 апреля произошло 6 ландшафтных пожаров - в Великих Луках, Великолукском районе, Кунье, Новоржеве, Новосокольниках, площадь возгорания составила 6 гектаров.

За 13 апреля также произошло 6 ландшафтных пожаров - в Псковском районе, Гдове, Дедовичах, Печорах, Плюссе, Стругах Красных - на площади 6,2 гектара.

Напомним, что с 8 апреля в Псковской области установлен пожароопасный сезон.