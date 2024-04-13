Происшествия

Гдовичка ударила ножом мужа в живот и получила условный срок

Гдовский районный суд приговорил местную жительницу к лишению свободы условно за удар ножом в живот мужа (пункт «з» части 2 статьи 111 УК РФ). Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в объединенной пресс-службе судов Псковской области.

Установлено, что 25 декабря 2023 года подсудимая со своим мужем в течение всего дня употребляла спиртные напитки, находясь дома. Вечером мужу позвонила какая-то женщина, оказалось, что она перепутала номер. Мужчина некоторое время поговорил с ней. Подсудимая услышала разговор и приревновала мужа. Между ними произошел конфликт, они стали ругаться, драться, в то время муж лежал в комнате на кровати.

Подсудимая в порыве гнева сходила на кухню, взяла нож и нанесла удар мужу в живот. Своими действиями подсудимая причинила мужу тяжкий, опасный для жизни вред. После этого, испугавшись, позвонила и вызвала скорую помощь и полицию.

С учетом всех обстоятельств уголовного дела суд назначил женщине наказание в виде лишения свободы на срок 3 года без ограничения свободы условно с испытательным сроком 3 года.

На период условного осуждения на женщину возложены обязанности: не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного, являться для регистрации в специализированный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденного, 1 раз в месяц.