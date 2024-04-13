Происшествия

Факты фиктивной регистрации граждан вновь выявили на территории Псковской области

Факты фиктивной регистрации граждан выявлены на территории поселка Кунья и Великолукского района. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По имеющимся данным, в поселке Дубрава Великолукского района безработная местная жительница 1993 года рождения, осуществила фиктивную регистрацию гражданина Республики Казахстан. А в поселке Кунья в апреле текущего года местная жительница 1980 года рождения осуществила фиктивную регистрацию гражданина Российской Федерации без фактического его пребывания по месту регистрации.

Все обстоятельства произошедшего выясняются.