Садовый дом сгорел в Великолукском районе из-за короткого замыкания

Садовый дом сгорел в садовом некоммерческом товариществе «Озерное-2» в Великолукском районе 19 апреля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

В ведомство о пожаре сообщили в 13:16. Предположительная причина случившегося - короткое замыкание электропроводки на вводе в садовый дом.

Еще один пожар произошел в деревне Новохованск Невельского муниципального округа в этот же день. Баня горела на улице Московской. В ведомство о возгорании сообщили в 16:58. В результате произошедшего огонь повредил кровлю постройки, потолок и стену. Предположительная причина случившегося - короткое замыкание электропроводки в помывочном помещении бани.

О пожаре в деревне Черняковицы-2 стало известно в 23:58. В хозяйственной постройке выгорела парная и обрешетка кровли. Предположительная причина пожара - нарушение правил пожарной безопасности при устройстве и эксплуатации печи.