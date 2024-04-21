Происшествия

Жилой дом выгорел изнутри в Дедовичском районе

Жилой дом горел в деревне Ямок Дедовичского района 20 апреля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

Информация о возгорании поступила в ведомство в 1:38. В результате пожара жилой дом выгорел изнутри по все площади, сгорела кровля. Предположительная причина случившегося - аварийный режим работы электросети внутри дома.

Еще об одном пожаре в этот же день стало известно в 18:01. Хозяйственная постройка сгорела в деревне Мельница Пустошкинского района. Предположительная причина возгорания - нарушение правил пожарной безопасности при устройстве печи. От огня удалось спасти жилой дом.