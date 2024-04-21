Происшествия

Жителя Палкинского района осудили за убийство сожительницы в новогоднюю ночь

47-летнего мужчину в Палкинском районе признали виновным в убийстве сожительницы (часть 1 статьи 105 УК РФ). Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе следственного управления Следственного комитета России по Псковской области.

Фото: пресс-служба СУ СК РФ по Псковской области

Установлено, что в ночь с 31 декабря 2023 года на 1 января 2024 года осужденный находился со своей 58-летней сожительницей в частном доме, где они праздновали Новый год. Во время распития спиртных напитков между сожителями произошел конфликт, в ходе которого мужчина несколько раз ударил женщину ножом в шею. От полученных повреждений пострадавшая скончалась на месте происшествия.

Установлено, что мужчина ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности за совершение насильственных преступлений.

Суд назначил виновному наказание в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Приговор в законную силу пока не вступил.