Происшествия

Пскович предстанет перед судом угрозу убить свою жену кочергой

52-летний пскович предстанет перед судом за угрозу убийством в отношении своей жены с использованием кочерги. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в прокуратуре Псковского района.

В ходе дознания установлено, что днем 24 марта мужчина вместе со своей женой находился в своем доме, расположенном в деревне Адворицы Псковского района, где они распивали спиртное и обсуждали прошедший накануне юбилей супруги. В ходе обсуждения жена высказала претензии мужчине в том, что он испортил ей юбилей в связи с тем, что устроил конфликт с одним из гостей. На этой почве между ними возникла словесная ссора, в ходе которой злоумышленник, державший в это время в руке металлическую кочергу, подошел к потерпевшей, замахнулся на нее кочергой и с намерением вызвать у нее чувство тревоги и беспокойства за свою безопасность крикнул ей: «Если ты не замолчишь, я тебя прибью!».

Уголовное дело направили мировому судье Псковского района для рассмотрения по существу. Санкция части 1 статьи 119 УК РФ предусматривает лишение свободы на срок до 2 лет.