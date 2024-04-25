На границе в Псковской области за неделю изъяли более 22 тысяч пачек нелегальных сигарет

За неделю на российско-латвийской границе пресекли две попытки перемещения крупных партий нелегальных сигарет. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщила пресс-секретарь Псковской таможни Наталья Князева.
Фото здесь и далее: Северо-Западное таможенное управление
Сотрудники Псковской таможни и Пограничного управления ФСБ России по Псковской области выявили в вагонах двух составов поездов, следовавших в Латвию через ЖДПП Посинь, более 22 тысяч пачек сигарет белорусского производства.
При совместном осмотре состава поезда сотрудники контролирующих служб обнаружили посторонние вложения в вагоне с подсолнечным шротом. В брикетах, обтянутых пленкой, находилось 11 тысяч пачек белорусских сигарет.
Несколькими днями ранее сотрудники таможенного поста ЖДПП Посинь и Пограничного управления ФСБ России по Псковской области установили, что две технологические полости одного вагона другого состава поезда используются не по назначению. При осмотре тайников с применением технических средств контроля в полостях вагона обнаружено 11 240 пачек белорусских сигарет.
Оба вагона следовали в адрес латвийских организаций.
Сигареты изъяты. Возбуждены дела об административных правонарушениях по части 2 статьи 16.1 КоАП РФ (сокрытие товаров от таможенного контроля путем использования тайников). Решается вопрос о возбуждении уголовных дел.