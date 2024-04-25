Происшествия

На границе в Псковской области за неделю изъяли более 22 тысяч пачек нелегальных сигарет

За неделю на российско-латвийской границе пресекли две попытки перемещения крупных партий нелегальных сигарет. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщила пресс-секретарь Псковской таможни Наталья Князева.

Фото здесь и далее: Северо-Западное таможенное управление

Сотрудники Псковской таможни и Пограничного управления ФСБ России по Псковской области выявили в вагонах двух составов поездов, следовавших в Латвию через ЖДПП Посинь, более 22 тысяч пачек сигарет белорусского производства.

При совместном осмотре состава поезда сотрудники контролирующих служб обнаружили посторонние вложения в вагоне с подсолнечным шротом. В брикетах, обтянутых пленкой, находилось 11 тысяч пачек белорусских сигарет.

Несколькими днями ранее сотрудники таможенного поста ЖДПП Посинь и Пограничного управления ФСБ России по Псковской области установили, что две технологические полости одного вагона другого состава поезда используются не по назначению. При осмотре тайников с применением технических средств контроля в полостях вагона обнаружено 11 240 пачек белорусских сигарет.

Оба вагона следовали в адрес латвийских организаций.

«В первом случае злоумышленники решили испробовать простой способ незаконного перемещения табачной продукции, во втором – специально подготовили вагон для перемещения незадекларированного товара: выпилили отверстия, закрепили крышки магнитами и замаскировали их краской под цвет вагона. Даже не забыли нанести краску, пытаясь имитировать загрязнение вагона. Предварительная стоимость табачной продукции и в первом, и во втором случаях превышает один миллион рублей», – рассказал начальник таможенного поста ЖДПП Посинь Виктор Семенов.

Сигареты изъяты. Возбуждены дела об административных правонарушениях по части 2 статьи 16.1 КоАП РФ (сокрытие товаров от таможенного контроля путем использования тайников). Решается вопрос о возбуждении уголовных дел.