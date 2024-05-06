Происшествия

Осужденная великолучанка не захотела работать на улице и лишилась свободы

Осужденная за кражу девушка в Великих Луках отказалась отбывать наказание в виде обязательных работ и лишилась свободы. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в городской прокуратуре.

Девушку за совершение кражи осудили к наказанию в виде обязательных работ на срок 180 часов. Осужденная отбывала наказание на муниципальном предприятии «Спецавтохозяйство» города Великие Луки, однако в ноябре, декабре и январе допустила прогулы без уважительных причин.

В судебном заседании девушка пояснила, что не может отбывать наказание на предприятии «Спецавтохозяйство», так как работать надо на улице.

Суд заменил обязательные работы лишением свободы на 20 дней.