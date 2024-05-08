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Попытку иностранцев незаконно пересечь границу России пресекли в Псковской области

Попытку незаконного пересечения государственной границы России группой иностранных граждан пресекли сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ведомства.

Фото и видео: пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Псковской области

В Невельском районе в пограничной зоне пограничники остановили для проверки автомобиль марки Volkswagen, в котором в качестве пассажиров следовали восемь иностранных граждан. Они собирались незаконно попасть из Российской Федерации в Республику Белоруссию, в обход стационарных контрольных постов. При этом документов на право пересечения государственной границы не имели.

Решением Невельского районного суда восемь иностранных граждан привлечены к административной ответственности по части 1.1 статьи 18.2 КоАП РФ, им назначено наказание в виде штрафа с принудительным выдворением за пределы Российской Федерации. Осужденные помещены в центр временного содержания иностранных граждан.