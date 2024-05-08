Происшествия

Два человека в Псковской области ночью погибли из-за неосторожности при курении

Два человека в Псковской области погибли при пожарах из-за неосторожности при курении в ночь на 8 мая. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по региону.

Фото здесь и далее: пресс-служба ГУ МЧС РФ по Псковской области

В 23:10 в МЧС поступило сообщение о пожаре в деревне Хитово Гдовского района. Сгорел жилой дом. Обнаружен погибшим мужчина 1973 года рождения. Предположительная причина – неосторожное обращение с огнем при курении погибшего.

А в 00:15 стало известно о возгорании на улице Пушкина в Новоржеве. Жилой дом выгорел изнутри. Обнаружен погибшим мужчина 1960 года рождения. По предварительной информации, причиной пожара также стало неосторожное обращение с огнем при курении погибшего.