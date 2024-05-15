Происшествия

Полиция устанавливает личность неизвестного мужчины, умершего в Пскове

Полиция просит помочь установить личность умершего в Пскове неизвестного мужчины. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Труп был обнаружен в Пскове 21 апреля текущего года вблизи дома №25 по улице Коммунальной.

Приметы: на вид 45–55 лет, худощавого телосложения, короткие седые волосы, носил седую бороду длиною около 0,5 сантиметра.

Был одет в темную куртку, серую кофту «худи», спортивные штаны серого цвета, серые кроссовки.

Всех, кому что-либо известно о личности этого гражданина, просят сообщить по телефонам: 59-63-09 (отдел розыскной работы УМВД России по городу Пскову), 59-63-29, 8-952-21-44-897 (оперуполномоченный отдела розыскной работы УМВД России по городу Пскову), 59-63-22 (дежурная часть УМВД).