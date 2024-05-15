Происшествия

Палы травы ликвидировали в Гдовском и Пустошкинском районах

Два ландшафтных пожара ликвидировали в Псковской области 15 мая. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по региону.

Ландшафтные пожары ликвидировали в Гдовском и Пустошкинском районах. Общая площадь горения составила 0,7 га.

Напомним, в случае возникновения пожара или задымления нужно незамедлительно звонить по номеру вызову пожарной охраны: 101 или в систему обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру: 112.

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Ранее сообщалось, что 15-17 мая местами, с 18 мая в большинстве районов Псковской области ожидается чрезвычайная пожарная опасность (5 класс по региональной шкале).