Общество

Чрезвычайная пожарная опасность ожидается в Псковской области

Чрезвычайная пожарная опасность ожидается на территории Псковской области. Об этом сообщается в Telegram-канале ГУ МЧС России по Псковской области.

Фото: Telegram-канал ГУ МЧС России по Псковской области

«15-17 мая местами, с 18 мая в большинстве районов Псковской области ожидается чрезвычайная пожарная опасность (5 класс по региональной шкале)», - говорится в сообщении.

В главном управлении МЧС России по Псковской области напомнили о необходимости соблюдения требований пожарной безопасности:

исключите бесконтрольное сжигание сухой растительности;

не бросайте окурки, бутылки и осколки на открытых участках местности;

будьте осторожны с источниками открытого огня;

не позволяйте детям играть с огнём.

В случае возникновения пожара или задымления незамедлительно звоните по номеру вызову пожарной охраны «101» или в систему обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112».