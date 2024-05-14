Чрезвычайная пожарная опасность ожидается в Псковской области

Чрезвычайная пожарная опасность ожидается на территории Псковской области. Об этом сообщается в Telegram-канале ГУ МЧС России по Псковской области.
Фото: Telegram-канал ГУ МЧС России по Псковской области
«15-17 мая местами, с 18 мая в большинстве районов Псковской области ожидается чрезвычайная пожарная опасность (5 класс по региональной шкале)», - говорится в сообщении.
В главном управлении МЧС России по Псковской области напомнили о необходимости соблюдения требований пожарной безопасности:
В случае возникновения пожара или задымления незамедлительно звоните по номеру вызову пожарной охраны «101» или в систему обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112».