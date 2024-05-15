Происшествия

Мужчина со шрамом на голове пропал в Великих Луках

Николай Петров 1979 года рождения пропал в Великих Луках. 15 мая он ушел из дома на улице Ставского и до настоящего времени не вернулся. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ОМВД России по городу.

Фото: ОМВД России по городу Великие Луки

Приметы пропавшего: рост 165-170 см, короткие светлые волосы, плотного телосложения, шрам на голове примерно 6-7 см.

Всех, кто располагает информацией о местонахождении Николая Петрова, просят незамедлительно обратиться в ОМВД России по городу Великие Луки. Контактные телефоны: дежурная часть 8(81153)5-27-94, или 8(81153) 5-01-48