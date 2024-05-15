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Мужчина со шрамом на голове пропал в Великих Луках

17.05.2024 11:39|ПсковКомментариев: 0

Николай Петров 1979 года рождения пропал в Великих Луках. 15 мая он ушел из дома на улице Ставского и до настоящего времени не вернулся. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ОМВД России по городу. 

Фото: ОМВД России по городу Великие Луки

Приметы пропавшего: рост 165-170 см, короткие светлые волосы, плотного телосложения, шрам на голове примерно 6-7 см. 

Всех, кто располагает информацией о местонахождении Николая Петрова, просят незамедлительно обратиться в ОМВД России по  городу Великие Луки. Контактные телефоны: дежурная часть 8(81153)5-27-94, или  8(81153) 5-01-48

Теги: #пропал человек
Источник: Псковская Лента Новостей
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