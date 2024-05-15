Происшествия

Островского скутериста арестовали за нетрезвое вождение

41-летнего жителя города Острова арестовали на десять суток за нетрезвое управление скутером (часть 3 статьи 12.8 КоАП РФ). Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в объединенной пресс-службе судов Псковской области.

Установлено, что житель города Острова 21 апреля около 12:25 на 337 км автодороги Санкт-Петербург - Невель управлял скутером, находясь в состоянии алкогольного опьянения и не имея права управления транспортными средствами.

Мировой судья судебного участка № 21 в границах административно-территориальной единицы «Островский район» вынес постановление о назначении мужчине административного наказания в виде 10 суток административного ареста.

Мужчина в судебном заседании не отрицал обстоятельств, изложенных в протоколе об административном правонарушении, вину признал полностью, в содеянном раскаялся.