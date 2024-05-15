Происшествия

Безработный гдович подозревается в краже самовара у петербургского пенсионера

Безработного жителя Гдовского района подозревают в дачной краже. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По версии следствия, в деревне Колодье Гдовского района из сарая и дачного дома пожилого жителя Санкт-Петербурга похищены самовар, бензопила, кабель и удлинитель. По предварительной оценке, причиненный ущерб составил около 30 тысяч рублей. Пенсионер обратился за помощью в ОМВД России по Гдовскому району.

В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий установлена личность подозреваемого в совершении данного противоправного деяния - это безработный житель Гдова 1965 года рождения.

В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного часть 3 статьи 158 УК РФ (кража). Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет. В ходе обыска часть похищенного обнаружена и изъята. Проводится расследование.