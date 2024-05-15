Происшествия

Женщину в Пскове подозревают в оформлении кредита на собутыльника и краже денег

Женщину в Пскове подозревают в оформлении на мужчину кредита и похищении денег в размере свыше 100 тысяч рублей. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в городской прокуратуре.

Как установлено в ходе следствия, женщина выпивала вместе с мужчиной, увидела пароль от его мобильного телефона и оформила кредитный договор от его имени с банком, после чего перевела денежные средства в размере свыше 100 тысяч рублей на другой банковский счет.

По данному факту возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «г» части 3 статьи 158 УК РФ (тайное хищение чужого имущества, совершенное с банковского счета).

Теперь женщине грозит наказание в виде лишения свободы сроком до шести лет с возможностью назначения дополнительных видов наказания в виде штрафа и ограничения свободы.