Происшествия

Жительница садоводства «Швейник» пропала в Великих Луках

Ларису Беляеву 1971 года рождения разыскивают в Великих Луках. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили ОМВД России по городу.

Фото: ОМВД России по городу Великие Луки

15 мая женщина ушла из дома в садоводческом некоммерческом товариществе «Швейник», до настоящего времени не вернулась. В последний раз её видели в городе Великие Луки на улице Первомайской, 2.

Всех, кто располагает информацией о местонахождении Ларисы Беляевой, просят незамедлительно обратиться в ОМВД России по городу Великие Луки. Контактные телефоны: дежурная часть 8(81153)5-27-94, или 8(81153) 5-01-48, +7 911 883 38 83.