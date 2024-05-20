Происшествия

Артснаряд обнаружили на обочине дороги в Гдовском районе

Артиллерийский снаряд калибра 75 мм обнаружили на обочине дороги в Гдовском районе 17 мая. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в управлении обеспечения деятельности в чрезвычайных ситуациях Псковской области

Фото: управление обеспечения деятельности в чрезвычайных ситуациях Псковской области

Специалисты аварийно-спасательной службы Псковской области идентифицировали взрывоопасный предмет времен Великой Отечественной войны на обочине дороги между деревнями Молоди и Лесная.

Напомним, при обнаружении предмета, даже похожего на взрывоопасный, необходимо немедленно сообщить об этом по телефонам: 01, 02 или 101, 102, 112 (с мобильного телефона).