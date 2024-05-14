Происшествия

Восемь артиллерийских снарядов нашли вблизи невельской деревни Мылинки

Восемь артиллерийских снарядов калибра 76 мм обнаружили вблизи деревни Мылинки Невельского муниципального округа 13 мая. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по Псковской области.

Фото здесь и далее: управление обеспечения деятельности в чрезвычайных ситуациях Псковской области

Для идентификации снарядов на место выезжала группа разминирования поисково-спасательного отряда города Великие Луки.

В этот же день вблизи деревни Большое Крупово Себежского района идентифицированы две минометные мины калибра 82 мм и 50 мм, а также артиллерийский снаряд калибра 45 мм и ручные гранты РГ-33.

На место также выезжала группа разминирования поисково-спасательного отряда города Великие Луки.

Напомним, при обнаружении предмета, даже похожего на взрывоопасный, необходимо немедленно сообщить об этом по телефонам: 01, 02 или 101, 102, 112 (с мобильного телефона).