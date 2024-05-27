Происшествия

Великолучанку приговорили к исправительным работам за неуплату более 700 тысяч своему ребенку

Великолучанку приговорили к исправительным работам за неуплату алиментов. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в объединенной пресс-службе судов Псковской области.

Суд установил, что жительница города Великие Луки в период с декабря 2023 года по февраль 2024 года, зная о возложенной на нее обязанности уплачивать алименты на своего несовершеннолетнего ребенка, а также о возбужденном в отношении нее исполнительном производстве о взыскании алиментных платежей, будучи ранее подвергнутой административному наказанию за их неуплату, являясь трудоспособной и не имея инвалидности, умышленно, без уважительных причин средства на содержание своего ребенка не выплачивала.

Задолженность осужденной составила более 50 000 рублей, а общая сумма ее задолженности по исполнительному производству о взыскании алиментов, которые она обязана выплатить своему ребенку, в настоящее время превышает 700 000 рублей.

При назначении наказания в качестве смягчающих обстоятельств суд учел, что подсудимая в настоящее время принимает меры к погашению задолженности по алиментам, в судебном заседании признала вину в совершении преступления. Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимой, суд не установил.

Женщине назначили наказание в виде исправительных работ сроком на 10 месяцев с удержанием ежемесячно из заработной платы 5% в доход государства.