Происшествия

Садовый дом сгорел в Невельском округе из-за короткого замыкания

Садовый дом и надворная постройка сгорели в деревне Калинчино Невельского муниципального округа 27 мая. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

Фото здесь и далее: Telegram-канал МЧС Псковской области

Информация о возгорании поступила в ведомство в 5:48. Предположительная причина пожара - короткое замыкание электропроводки на вводе в дом.

В этот же день стало известно о ландшафтном пожаре в Новосокольниках. В результате пала травы пострадало 0,4 гектара земли.