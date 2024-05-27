Происшествия

Пьяный печерянин спалил дотла нежилой дом и ответил в суде

Неоднократно судимого мужчину в Печорах привлекли к уголовной ответственности за умышленное уничтожение чужого имущества из хулиганских побуждений (часть 2 статьи 167 УК РФ). Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе судов Псковской области.

Установлено, что осенью 2023 года житель города Печоры в состоянии алкогольного опьянения находился в нежилом доме. При помощи зажигалки злоумышленник поджег тряпки и газеты, которые нашел и сложил в одну кучу в комнате. После мужчина покинул помещение. В результате возник пожар, дом полностью сгорел. Собственники понесли значительный материальный ущерб.

Подсудимый согласился с предъявленным обвинением, полностью признал свою вину в содеянном.

Суд признал мужчину виновным, ему назначили наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год 8 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии строго режима.