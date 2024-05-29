Происшествия

Нежилой дом сгорел в Себежском районе из-за короткого замыкания

Нежилой дом и две хозяйственные постройки сгорели в деревне Жарково Себежского района 28 мая. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

Фото: Telegram-канал МЧС Псковской области

Информация о возгорании поступила в ведомство в 10:29. Предположительной причиной пожара стало короткое замыкание электропроводки внутри дома.

Еще об одном пожаре в этот же день стало известно в 15:43. Бесхозные постройки и мусор сгорели на улице Ислентьева в деревне Пятчино Стругокрасненского муниципального округа.

Предположительная причина случившегося – неосторожное обращение с огнем.