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Великолучанин продал знакомому марихуану и отправился в колонию

30.05.2024 10:47|ПсковКомментариев: 0

23-летний великолучанин осужден за сбыт наркотиков. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в прокуратуре Великих Лук. 

В феврале 2023 года молодой человек, будучи условно осужденным, в одном из дворов города незаконно сбыл марихуану своему знакомому.

Великолукский городской суд признал молодого человека виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 228.1 УК РФ, ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 4 года 2 месяца с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Приговор суда в законную силу пока не вступил.

Теги: #наркотики
Источник: Псковская Лента Новостей
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