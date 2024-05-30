Происшествия

Великолучанин продал знакомому марихуану и отправился в колонию

23-летний великолучанин осужден за сбыт наркотиков. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в прокуратуре Великих Лук.

В феврале 2023 года молодой человек, будучи условно осужденным, в одном из дворов города незаконно сбыл марихуану своему знакомому.

Великолукский городской суд признал молодого человека виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 228.1 УК РФ, ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 4 года 2 месяца с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Приговор суда в законную силу пока не вступил.