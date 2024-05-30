Происшествия

Злоумышленники завладели аккаунтами нескольких псковичей на «Госуслугах»

Неизвестные злоумышленники обманным путем получили неправомерный доступ к личным кабинетам нескольких пользователей сайта «Госуслуги» из Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по региону.

По версии следствия, в период с 27 по 29 мая девяти пользователям сайта «Госуслуги» из Пскова, Великих Лук и Псковского района, большинство из которых являются пенсионерами, звонили незнакомцы. Они представлялись сотрудниками сотовых компаний и других организаций. Под предлогами продления договоров на обслуживание сим-карт и другими мошенники получили неправомерный доступ к личным кабинетам псковичей с последующим блокированием их учетных записей.

Потерпевшие обратились за помощью в полицию. По данным фактам возбудили уголовные дела. В настоящее время в ходе расследования выясняются все обстоятельства произошедшего.