Происшествия

Мужчина предстанет перед судом за попытку дать взятку в долларах сотруднику таможни в Пыталовском районе

Мужчина предстанет перед судом за покушение на дачу взятки сотруднику таможни в Пыталовском районе. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Псковской области.

Фото: СУ СК РФ по Псковской области

По версии следствия, 27 апреля 2024 года в вечернее время обвиняемый в ходе прохождения таможенного контроля на международном автомобильном пункте пропуска в Пыталовском районе пытался дать сотруднику таможенной службы взятку в размере 3100 долларов, что эквивалентно сумме свыше 285 тыс. рублей, за разрешение выезда из Российской Федерации с наличными денежными средствами в сумме, превышающей законодательно установленное ограничение. Однако должностное лицо отказалось от получения взятки, водитель был задержан.

В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база, и уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.