Происшествия

Пскович лишился 300 тысяч рублей после попытки помочь сыну повысить рейтинг в игре

Пскович лишился 300 тысяч рублей после попытки помочь сыну повысить рейтинг в онлайн-игре. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По версии следствия, в период с 31 мая по 1 июня жителю Пскова через мессенджер обратился незнакомец. Он предложил повысить рейтинг его сына-подростка в популярной условно-бесплатной мобильной многопользовательской онлайн-игре в жанре шутер от первого лица. И путем обмана завладел деньгами псковича на сумму около 300 тысяч рублей, которые тот перевел на указанные ему банковские счета.

Когда горожанин убедился, что его ввели в заблуждение, он обратился за помощью в полицию. В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело. Выясняются все обстоятельства произошедшего.

«Отметим, что эта форма мошенничества в сфере информационно-телекоммуникационных технологий, как показывает практика, еще достаточно редкая, но интернет-пользователям следует знать и о ней», - добавили в ведомстве.