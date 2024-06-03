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Происшествия

Около пяти миллионов рублей лишились жители Псковской области после общения с аферистами

04.06.2024 14:46|ПсковКомментариев: 0

Несколько жителей Псковской области не досчитались в общей сложности около пяти миллионов рублей в результате мошеннических действий злоумышленников. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области. 

По версии следствия, нескольким жителям Пскова, Великих Лук, Острова, Псковского, Великолукского, Красногородского, Порховского районов звонили неизвестные, которые представлялись сотрудниками банков и правоохранительных органов. И под разными предлогами завладели их денежными средствами.

В частности, искателям «быстрых» денег махинаторы предложили дополнительные заработки на интернет-платформах. Другим собеседникам они сообщили, что кто-то будто бы собирается совершить попытку несанкционированного оформления на них кредитов, в связи с чем следует срочно перевести деньги на «безопасные счета». А кого-то аферисты обманули при осуществлении операций купли - продажи товаров в Сети, в том числе питбайка.

В итоге потерпевшие потеряли в совокупности около пяти миллионов рублей. Они обратились за помощью в полицию. По данным фактам возбуждены уголовные дела. В настоящее время все обстоятельства произошедшего уточняются в ходе следствия.

Кроме того, в Пскове, Великих Луках, Красногородске, Псковском и Себежском районах отмечены факты неправомерного доступа злоумышленников к личным кабинетам одиннадцати пользователей сайта «Госуслуги» с последующим блокированием учетных записей. Проводится расследование.

Теги: #мошенничество
Источник: Псковская Лента Новостей
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