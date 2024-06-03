Происшествия

Организаторы похорон в Великих Луках выкупали сведения об умерших у врача

Коммерческая организация в Великих Луках заплатит штраф в полмиллиона рублей за незаконное денежное вознаграждение от имени юридического лица. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

Установлено, что заведующий кардиологическим отделением государственного учреждения здравоохранения Псковской области получал незаконное денежное вознаграждение от коммерческой организации в размере 500 и 1000 рублей за передачу сведений о гражданах, умерших в отделении кардиологии и иных отделениях учреждения здравоохранения.

Используя полученные сведения, сотрудники юридического лица предлагали родственникам умерших свои услуги по организации похорон.

По данному факту прокуратура возбудило дело об административном правонарушении, предусмотренном частью 1 статьи 19.28 КоАП РФ (незаконное вознаграждение от имени юридического лица). Организации назначили штраф в размере 500 тысяч рублей.