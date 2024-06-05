Происшествия

Троих псковичек осудили за мошенничество при получении маткапитала

Группу мошенников, которые незаконно использовали средства материнского капитала, выявили в Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УФСБ России по региону.

Группу из пяти человек судили за совершение преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 159.2 УК РФ (мошенничество при получении выплат). Кроме того, одного из фигурантов дополнительно признали виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 5 статьи 33, частью 3 статьи 159.2 УК РФ (пособничество совершению мошенничества при получении выплат).

Установлено, что два риелтора и три жительницы Псковской области, обладающие правом на получение средств материнского (семейного) капитала, но не имеющие законных оснований для его реализации, организовали мошенническую схему. Женщины якобы для строительства жилых домов оформляли фиктивные займы в кредитном потребительском кооперативе, подконтрольном другому участнику группы, расследование в отношении которого ещё продолжается. Таким образом, искусственно создавались условия для получения дополнительных мер поддержки семей, имеющих детей. В дальнейшем займы погашались управлением Пенсионного фонда Российской Федерации по Псковской области путем перечисления средств материнских капиталов вышеуказанных женщин на счета кооператива. Деньги злоумышленники обналичивали и тратили на цели, не предусмотренные государственной программой.

Приговором Псковского городского суда мошенницам назначили наказание в виде лишения свободы от одного года до пяти лет условно. Кроме того, полученные мошенническим путем деньги взыскали с осужденных. Приговор вступил в законную силу.