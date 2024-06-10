Происшествия

Жилой дом и две постройки сгорели в новоржевской деревне Тростницы

Жилой дом и две хозяйственные постройки сгорели в деревне Тростницы Новоржевского муниципального округа 8 июня. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

В МЧС о пожаре сообщили в 15:17. Причиной стал, предположительно, аварийный режим работы электросети и оборудования. От распространения огня спасли два жилых дома.

В этот же день в 23:02 поступило сообщение о возгорании в деревне Паниковичи Печорского муниципального округа. Сгорела хозяйственная постройка. Предположительная причина – аварийный режим работы электрооборудования внутри хозяйственной постройки. От огня спасли жилой дом.