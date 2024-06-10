Происшествия

Артиллерийский снаряд нашли на улице Золотковской в Великих Луках

Два взрывоопасных предмета времен Великой Отечественной войны обнаружили в Псковской области 8 июня. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

Артиллерийский снаряд калибра 122 мм нашли на улице Золотковской в Великих Луках. Еще один артиллерийский снаряд - калибра 152 мм обнаружили вблизи деревни Кислово Великолукского района.

Для идентификации снарядов на места выезжала группа разминирования поисково-спасательного отряда города Великие Луки.

Напомним, при обнаружении предмета, даже похожего на взрывоопасный, необходимо немедленно сообщить об этом по телефонам: 01, 02 или 101, 102, 112 (с мобильного телефона).