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Происшествия

Более 100 человек задержали псковские росгвардейцы в начале июня

10.06.2024 17:19|ПсковКомментариев: 0

Около 500 раз подразделения вневедомственной охраны Росгвардии в Псковской области выезжали на охраняемые объекты за первую декаду июня. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ведомства. 

По результатам выездов задержано и доставлено в органы внутренних дел за совершение административных правонарушений более 100 человек.

Так, 9 июня в городе Пскове экипажи вневедомственной охраны Росгвардии дважды выезжали в гипермаркет, расположенный на Рижском проспекте, где задержали двоих граждан по подозрению в хищении товаров на сумму около 3 000 рублей, и один раз в магазин на улице Коммунальной, откуда в отдел полиции доставлен гражданин по подозрению в совершении хищении семи упаковок сыра.

Теги: #Росгвардия
Источник: Псковская Лента Новостей
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