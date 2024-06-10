Происшествия

Более 100 человек задержали псковские росгвардейцы в начале июня

Около 500 раз подразделения вневедомственной охраны Росгвардии в Псковской области выезжали на охраняемые объекты за первую декаду июня. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ведомства.

По результатам выездов задержано и доставлено в органы внутренних дел за совершение административных правонарушений более 100 человек.

Так, 9 июня в городе Пскове экипажи вневедомственной охраны Росгвардии дважды выезжали в гипермаркет, расположенный на Рижском проспекте, где задержали двоих граждан по подозрению в хищении товаров на сумму около 3 000 рублей, и один раз в магазин на улице Коммунальной, откуда в отдел полиции доставлен гражданин по подозрению в совершении хищении семи упаковок сыра.