Происшествия

Мошенники забрали сбережения нескольких жителей Псковской области

Более 3,5 миллионов рублей лишились несколько жителей Псковской области после общения с мошенниками. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального управления МВД России.

По версии следствия, нескольким жителям Пскова, Великих Лук, Локни и Печорского района звонили неизвестные, которые представлялись сотрудниками банков и правоохранительных органов. И под разными предлогами завладели их денежными средствами.

В частности, искателям «быстрых» денег махинаторы предложили дополнительные заработки на интернет-платформах. Другим собеседникам они сообщили, что кто-то будто бы собирается совершить попытку несанкционированного оформления на них кредитов, в связи с чем следует срочно перевести деньги на «безопасные счета», что те и сделали.

Потерпевшие потеряли деньги и обратились за помощью в полицию. По данным фактам возбуждены уголовные дела. В настоящее время все обстоятельства произошедшего уточняются в ходе следствия.