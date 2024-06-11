Происшествия

Великолучанка предстанет перед судом за кражу почти 300 тысяч с банковской карты

28-летняя жительница Великих Лук совершила хищение денежных средств с банковского счета и попала под суд (пункт «г» части 3 статьи 158 УК РФ). Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в городской прокуратуре.

В ходе следствия установлено, что в конце ноября 2023 года женщина, находясь в гостях у своего знакомого, взяла его мобильный телефон и перевела с его банковского счета на счет своей знакомой денежные средства в размере 291 000 рублей.

Санкция пункта «г» части 3 статьи 158 УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.