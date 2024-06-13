Происшествия

Великолучанин украл деньги из обувной коробки знакомой и отправился под суд

Великолучанина наказали за хищение денег из обувной коробки в доме у знакомой. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в прокуратуре города Великие Луки.

Суд установил, что в сентябре 2023 года 23-летний мужчина пришел в гости к знакомой на улице Гоголя в городе Великие Луки. Когда приятельница легла спать, в шкафу открылась дверца, в нем мужчина увидел обувную коробку. Гражданин ее осмотрел и обнаружил деньги – 27 000 рублей, которые похитил. И сразу же направился по магазинам, где купил себе мобильный телефон и продукты. Когда молодой человек вернулся в дом №9 по улице Гоголя, его поймала потерпевшая, потребовала рассказать правду. Мужчина признался ей в совершенном преступлении, отдал оставшиеся у него из похищенных 2000 рублей, в последствии отдал приобретенный им на похищенные деньги телефон.

Суд признал мужчину виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 158 УК РФ. Ему назначено наказание в виде лишения свободы на 1 год в колонии строгого режима.