Происшествия

Установлены двое мужчин, пытавшиеся убить щенка в порховском селе

Мужчин, запечатленных на видео о жестоком обращении с животным в деревне Славковичи Порховского района, удалось оперативно установить. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Фото: приют «Добрый» (Северо-Запад) / «ВКонтакте»

13 июня сотрудники ОМВД России по Порховскому району установили двоих мужчин, которые в деревне Славковичи у мусорного контейнера на улице Цинченко несколько раз ударили собаку об асфальт. Видео инцидента очевидец опубликовал в социальных сетях.

В ходе отработки поступившего в дежурную часть сообщения установлено, что на видео запечатлены двое местных жителей 1960 и 1968 годов рождения. В момент происшествия они были в состоянии алкогольного опьянения.

На данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 245 УК РФ.