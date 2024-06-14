Происшествия

Два уголовных дела возбудили в отношении подростков в Псковской области за участие в сбыте наркотиков

Два уголовных дела на три эпизода возбуждено в отношении несовершеннолетних в Псковской области за участие в сбыте наркотиков за пять месяцев 2024 года, говорится в статистике УКОН УМВД России по Псковской области.

В отношении четырех человек уголовное дело направлено в суд. На учете в УКОН состоит семь несовершеннолетних. В отношении подростков составлено 7 административных протоколов.

Начальник УКОН УМВД России по Псковской области Александр Мамаев отметил важность родительского контроля за деятельностью детей в Сети. Он добавил, что правоохранительные органы также ведут активную работу со школьниками и студентами в целях недопущения привлечения несовершеннолетних в незаконную деятельность по распространению наркотических средств.